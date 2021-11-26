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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa böbrek hastaları derneği geniş kitlelere ulaşmak istiyor

İHA

Bursa böbrek hastaları derneği geniş kitlelere ulaşmak istiyor

Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, organ bağışıyla ilgili bilgiler sunmak ve organ bağışını özendirici etkinlikler düzenleyerek geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.
ursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (BÖBDER), Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu, Gençlik Projeleri Destek Programı "2020I Genel Çağrı" başvurusu kabul edildi. BÖBDER koordinatörlüğünde yürütülen proje Eylül 2021 tarihinden itibaren 12 ay sürecek. Bursa İli sınırları içerisinde beş farklı okuldan gönüllü çalışacak 50 öğrenci ve beş öğretmen ile faaliyetler yürütülecek.
Projede Tophane MTAL, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi ve Ahmed Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesinden gönüllü gençler faaliyetlerde yer alacak. Projede mutlu bir ömür sürmenin sağlıklı bir hayat ile mümkün olduğuna, sağlıklı bir yaşam için ise koruyucu ve önleyici sağlık tedbirlerinin alınması gerektiğine dikkat çekecek etkinlikler yapılacağını ifade eden Proje Koordinatörü Psikolog Mürşit Atlıakın, "Projede ayrıca eğitim, spor, şenlik gibi etkinliklerle sağlıklı yaşama vurgu yapacak. Diğer yandan diyaliz hastaları için çok önemli organ bağışı konusunda farkındalık oluşturacak. Projede gençlere yönelik 'Sağlıklı GençlikSağlıklı Yaşam' konulu seminer, organ bağışı farkındalığı için doğada yürüyüş ve uçurtma şenliği etkinlikleri yapılacak, çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Konunun uzmanları tarafından Psikoloji ve Beden Sağlığı İlişkisi, Böbreklerimiz Nasıl Koruruz, Böbrek Hastalığı Tedavi Yöntemleri ve Organ Bağışının Önemi konulu eğitim videoları hazırlanacak" dedi.

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