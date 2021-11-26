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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Belediyesi hayvanseverlerle el ele

İHA

Nilüfer Belediyesi hayvanseverlerle el ele

Nilüfer Belediyesi Veterinerlik işleri Müdürlüğü yetkilileri, dernek temsilcileri ve hayvanseverlerle toplantı yaptı. Buluşmada Nilüfer’de sahipsiz sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve kısırlaştırma sıkıntısı ele alındı.
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçedeki sahipsiz sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve popülasyon artışı sorunlarını hayvanseverlerle birlikte ele aldı. Konu ile ilgili ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ve yerel hayvan koruma gönüllüleriyle bir buluşma toplantısı organize edildi. Toplantıya Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Meclis Üyeleri Tuğçe Savaş, Mesut Şehitoğlu, Rasih Konca, Dilber Dereli, Serkan Çalışkan ve Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner ile müdürlük personeli de katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, “Başka ilçelerden de sokak hayvanlarının getirilmesi sonucu mahallelerde artan popilasyona karşı çözüm teklifleri, doğru beslenme ve Kuruçeşme mahallesi yakınlarında hizmete sokmak istediğimiz sahipsiz havyalar için doğal yaşam merkezi projesi gibi konularda sizlerle görüş alışverişi yapmak istedik. Bu konularda siz değerli STK temsilcileri ve yerel hayvan koruma gönüllüleriyle birlikte çalışarak daha hızlı yol alacağımızı düşünüyoruz” dedi.
“Zorlu bir yolda, yol arkadaşlığı yaptığımız sizlerle iletişimimizi ve ortak hareket edebilme kabiliyetimizi artırmak adına sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz” diyen Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner ise, 2021 yılı içerisinde müdürlüğün hız verdiği kısırlaştırma, sahiplendirme ve besleme gibi faaliyetler hakkında bilgi verdi. Buna göre Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli tarafından, 2021 yılı içerisinde yaklaşık 4 bin hasta hayvan tedavisi, 1800 kısırlaştırma, 580 sahiplendirme gerçekleştirilirken 61 noktada oluşturan kedi evlerinin ve 47 noktadaki beslenme odaklarının aktif olması sağlandı.
Buluşmaya katılan hayvanseverler ise Nilüfer Belediyesi’nin özellikle sahipsiz sokak hayvanlarının gelecekleri adına hayvanseverlerle ortak hareket etme çabasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu alanda yaşanan sorunların çözümü için atılması gereken adımlar hakkında görüşlerini belirttiler. Toplantı sonunda ortaya çıkan çalışma takviminin uygulanması ve iletişim kanallarının sürekli açık tutulması gibi hususların önemi vurgulandı.

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