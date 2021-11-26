TOFAŞ Basketbol, başantrenörlük görevi için Ahmet Çakı ile anlaştı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA(DHA)TOFAŞ Basketbol Takımı, Başantrenörlük görevi için daha önce kulüpte görev yapan Ahmet Çakı ile anlaşma sağladı.
Çakı, A Milli Erkek Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 28 Kasım Pazar günü oynayacağı Büyük Britanya karşılaşması sonrası göreve başlayacak..
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ta Başantrenörlük görevine Ahmet Çakı getirildi. Mavi Yeşilli kulüp, Koç Hakan Demir ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı görüşmeler sonucunda, Tofaş Basketbol Takımı´nda daha önce 2012-2014 yılları arasında da başantrenör olarak görev yapan Ahmet Çakı ile anlaşma sağladı. Çakı ile 2.5 yıllk sözleşme imzalanırken, son olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü ve B Milli Erkek Basketbol Takımı Koçu görevlerinde bulunan Ahmet Çakı, kulüpler bazında ise 2018-2019 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden, Darüşşafaka Doğuş ile Euroleague´de mücadele vermişti. TOFAŞ Basketbol Takımının yeni Başantrenörü Ahmet Çakı, A Erkek Milli Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 28 Kasım Pazar günü oynayacağı Büyük Britanya karşılaşması sonrası göreve başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-11-26 14:49:46
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