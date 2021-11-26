Nilüfer Belediyesi tecrübelerini Zavidoviçi ile paylaştı

Nilüfer Belediyesi, olan Zavidoviçi Belediyesi’nden gelen heyeti ağırladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmaları ile belediyedeki sendikal faaliyetler alanında yapılan çalışmaları inceleyen heyet, uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bosna Hersek’teki kardeş şehri Zavidoviçi Belediyesi’nden gelen heyet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile belediyedeki sendikal faaliyetleri yerinde inceledi. İnsan kaynakları ve sosyal hizmetlerden sorumlu Zavidoviçi Belediye Başkan Yardımcısı İdris Alihodjiç, Zavidoviçi Belediye Sendikası Başkanı Selma Çatiç ile Zavidoviçi Belediyesi birim müdürlerinin yer aldığı heyet, Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, DİSK Genelİş Sendikası ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBELSEN) Sendikası temsilcileriyle iki gün süren toplantılarda, uygulamalar hakkında da detaylı bilgiler edindi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, ziyaretin son gününde heyetle bir araya geldi.

Nilüfer Barış Meclisi’ndeki buluşmada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Dostluğumuzu daha da geliştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Zavidoviçi Belediye Başkanı Haşim Mujanoviç ile pandemi nedeniyle çevrimiçi görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Turgay Erdem, “Pandemi nedeniyle sık sık ziyaretler gerçekleştiremesek de, ilişkilerimizi güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Sizi burada ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Umarım yakın bir zamanda biz de sizleri ziyaret ederiz. Böylece ilişkilerimizi daha da güçlü kılacağımıza inanıyorum. Yapılan deneyim paylaşımı toplantılarının verimli geçmesi bizi mutlu etti. Bu tür çalışmalar, hizmet kalitesi adına önemli katkılar veriyor” diye konuştu.

Zavidoviçi halkının selamlarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e ileten Zavidoviçi Belediye Başkan Yardımcısı İdris Alihodjiç de, uzun süredir artarak devam eden kardeşlik ilişkilerinden dolayı büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, “Kovaci’de spor salonu ve okula verdiğiniz destek bizim için çok önemliydi. Bunun için sizlere büyük bir saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan toplantılardan çok önemli bilgiler edindiklerini dile getiren Alihodjiç, “Biz, buraya yaptığımız ziyaretimizi de bir proje olarak görüyoruz. Kültür, sanat, spor faaliyetlerinin yanı sıra deneyim paylaşımı da bizim için önemli bir proje. Sizin tecrübelerinizden faydalanmak, kardeşlik ilişkilerimize de olumlu katkı veriyor. Yaptığımız toplantılarda büyük tecrübeler ve detaylı bilgiler edindik. Bu buluşmaların devam etmesini diliyorum” dedi.

Zavidoviçi Belediye Sendikası Başkanı Selma Çatiç de, bilgi paylaşımı için teşekkür ederek, “Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle önemli yol alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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