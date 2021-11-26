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Yıldırım’da bin 140 yeni ekmek kapısı Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında bin 140 iş yerine çalışma ruhsatı verdi

İHA

Yıldırım’da bin 140 yeni ekmek kapısı Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında bin 140 iş yerine çalışma ruhsatı verdi

Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında bin 140 iş yerine çalışma ruhsatı verdi.
Yıldırım Belediyesi, Yıldırım’ın ekonomisini güçlendirmek adına esnafa, üreticiye her türlü desteği sağlıyor. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, 2021 yılında iş yerlerinin sıhhi şartları koruyup korumadığı hususunda ilçedeki bin 140 iş yerinin ruhsat müracaatını inceledi ve bu işletmelere çalışma izni verdi. İlçede açılan her iş yerinin Yıldırım’ın ekonomisine de katkı sağlayacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Açılan her yeni iş yeri ilçemiz için yeni bir ekmek kapısı hem de bir istihdam alanı. Yıldırım Belediyesi olarak hizmetlerimizle mahallelerimizin görünürlüğünü ve değerini artırmaya çalışıyoruz. Böylelikle ilçemizde yeni iş yerlerinin açılmasına da olanak sağlıyoruz. İşletme sayılarının artmasıyla mahallelerimizin değeri de yükseliyor. Yıldırım Belediyesi olarak esnafımızın her daim yanındayız. Esnafımız güçlü ise biz de güçlüyüz” dedi.
Yıldırım’da ticaret hacminin arttığını ve ekonominin gittikçe canlandığının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “2021 yılında ekiplerimiz tarafından bin 1140 iş yeri ruhsat müracaatı incelenmiş ve denetimleri yapılmıştır. Açılan her işletme hem ekonomiye can verecek hem de ilçenin istihdamına katkı sağlayacaktır. Çok iyi biliyoruz ki esnafımız kazandıkça kazanan Yıldırım olacaktır. Sık sık esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde hem esnafımızın talep ve önerilerini dinliyoruz hem de işletmelere yönelik hayata geçirebileceğimiz projeler üzerine istişare ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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