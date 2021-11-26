Anneler öğreniyor, çocuklar eğleniyor

Yıldırım Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, çocuk sahibi kursiyerlerin eğitimlerinden geri kalmaması için, kurs merkezinin yanına çocuk oyun evi kurdu.

Yıldırım Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hümâ Hatun Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde annelere ev ve bebe tekstili, çıtçıt, kroşeta ve baskı makineleri eğitimi veriliyor. Kursiyerlerin zaman zaman çocuklarını bırakacak yer bulamaması yüzünden eğitimlerden geri kalması üzerine, bu meseleyi çözmek için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, kursiyerlerin çocuklarını bırakabileceği çocuk oyun evi oluşturdu. Böylece anneleri eğitim görürken çocuklar da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Hem anneler, hem çocuklar mutlu

Eğitimlere katılmak isteyen annelerin bir kısmının çocuklarını bırakabileceği bir yerleri olmadığı için kurslara devam edemediğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sosyal hayattaki rollerini artırmak isteyen annelerimiz, eğitimlere gönlü rahat bir şekilde devam edebilsinler diye merkezimizin hemen yanına ‘çocuk oyun evi’ açtık. Çocuklarımız anneleri eğitim görürken oyun evinde hoşça vakit geçirebiliyor. Bu uygulama ile hem annelerimizin hem de çocuklarımızın yüzünü gülümsetiyoruz. Özellikle eşine, ailesine, çocuklarına emek verirken beraberinde üreten ve çevresine örneklik teşkil eden kadınlarımızı kutluyorum. Yıldırım Belediyesi olarak onların her daim yanındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.