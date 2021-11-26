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Muharrem İnce: Şiddetten uzak durun, mizah yapın

DHA

Muharrem İnce: Şiddetten uzak durun, mizah yapın


Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, teknik olarak erken seçimin mümkün olmadığını belirterek, "Bir öğretmen ağabeyleri olarak gençlere sesleniyorum. Sakın iktidarın işine yarayacak işlere kendinizi alet ettirmeyin. Şiddetten uzak durun. Mizah yapın" dedi.
Muharrem İnce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Buttim Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu ile buluştu. Daha sonra Kapalı Çarşı'da esnaf ziyareti yapan İnce, Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Namazın ardından Orhan Parkı'nda basın açıklaması yapan İnce, erken seçimin teknik olarak mümkün olmadığını belirtti. 
Partisinin kurultay yaptığını ve erken seçime hazırlıklı olduklarını belirten İnce, şunları söyledi:
"Hodri meydan ama ben teknik olarak yapılmayacağını düşünüyorum. Çünkü henüz seçim yasası geçmedi. Üzerinden de bir yıl geçmesi lazım. Bizim 3 tane milletvekilimiz var. İnşallah seçimden sonra birinci parti olacağız. 'Bugün 3 milletvekili ne yapar' diye diyorsanız, buyurun seçimi yapalım. Memleket Partisi olarak seçim yokken ittifak konusunun konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Partiler o zaman kapatsınlar merkezlerini de aynı binada yaşasınlar. Tek başımıza iktidar olmak için, yüzde 50 artı 1'i almak için çalışacağız. Seçime 3 ay kala bakarız. Bu iktidarı göndermek ve Türkiye´nin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yaparız."
'İKTİDARIN GİZLİ DESTEKÇİSİ OLMAYIN'
Gençlere de seslenen İnce, "Sokağa çıkılması iktidarın işine yarar. Bir öğretmen ağabeyleri olarak gençlere sesleniyorum. Sakın iktidarın işine yarayacak işlere kendinizi alet ettirmeyin. Şiddetten uzak durun. Mizah yapın. Yürümek herkesin hakkıdır. Ona bir şey diyemem. Ama şiddetten uzak durmalarını tavsiye ediyorum. İktidarın gizli destekçisi olmayın. Kendinizi kullandırmayın. Bütün vatandaşların protesto etmek hakkıdır. Ancak gençlere şiddetten uzak durmalarını, mizahla iktidarı eleştirmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Basın açıklamasından sonra otobüse yürüyen İnce, bir kişinin kendisine "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağırması üzerine, "Sizin gelemediğiniz gibi değil mi" cevabını verdi. Tepki gösteren kişi, polisler tarafından uzaklaştırıldı. DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-11-26 15:44:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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