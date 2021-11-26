Bisikletiyle geldiği iş yerinin önünden ısıtıcı ve fırın çaldı; o anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da bir kişinin, bisikletle geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Yeşil Burca Caddesi'nde, elektronik eşya tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. Bisikletli bir kişi, geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp büyük bir poşete koydu. Şüpheli, daha sonra bisikletiyle bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2021-11-26 16:12:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.