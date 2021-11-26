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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk tarım kütüphanesi açıldı

İHA

Türkiye’nin ilk tarım kütüphanesi açıldı

İnegöl Belediyesi, tarımda bir yeniliği daha hayata geçirdi. Köy kahvesinin bir bölümü “tarım kütüphanesi” olarak düzenlendi.
Tarımda İnegöl modeli doğrultusunda örnek çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, bir yeniliği daha ilçeye kazandırdı. Bir yandan tarımda yeni ürünler ve kaliteli üretim hedeflenirken, bir yandan da çiftçilerin gelişimi ve yeniliklere ayak uydurabilmesi adına adımlar atılıyor. Hamamlı Mahallesinde tarım kütüphanesi oluşturuldu. İçerisinde şehri tanıtan yayınlarla birlikte 300 dolayında tarıma yönelik kitabın yer aldığı kütüphane, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini topladı. Özellikle gençler, geleneksel yöntemlerle yapılan tarımın yanında bilimsel verilerin de üretime katkı sağlayacağı kanısında.
Belediye Başkanı Alper Taban, kırsaldaki gelişimi önemsediklerini ifade etti. Kırsal mahallelerde şehircilik anlamında yapılan işler olduğunu belirten Taban, “Köyleri merkezle aynı halâ getiriyoruz. Bunun yanı sıra insanımızı geliştirmek, insanımıza yatırım yapmak üzere adımlar da atıyoruz. Özellikle kurduğumuz Üreten Çiftçiler Kooperatifi olsun, çiftçilerimize yönelik eğitim programlarımız olsun bütün paydaşlarımızla heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da belki Türkiye bir ilk olacak mini bir tarım kütüphanesinin tanıtımını yapmak üzere bir aradayız” dedi.
Kahvehaneler yeniden kıraat edilen yerler olacak
Bütün kırsal mahallelerde benzer uygulamanın yapılmasını hedeflediklerini kaydeden Alper Taban, “Kahvehaneler bir araya geldiğimiz, sohbet edip hemhâl olduğumuz mekânlar. Bunun yanı sıra geçmişte olduğu gibi buraları kıraat edilen, kitap okunan, birlikte sosyalleştiğimiz mekânlar olsun istiyoruz. Bu maksatla Hamamlı Mahallemizde kahvehanemizde bu kütüphaneyi hayata geçirdik. Biliyorsunuz şehrimizde de nöbetçi kitaphane adı altında kütüphanelerimizi çoğaltmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kırsalda da tarımı desteklemeye yönelik burada yaklaşık 300 tarım kitabının bulunduğu ve beraberinde şehrimizi tanıtan kitapların da yer aldığı bir kütüphaneyi oluşturduk. Allah’ın ilk emri oku. Beraberinde biz Allah’ın emirleri doğrultusunda bir iş yapıyoruz. İnsan dediğimiz varlık doğumdan ölüme geçen süreç içerisinde kendini yenileyen, geliştiren ve diğer insanlara faydalı olan insandır. Dolayısıyla burada insanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu kütüphaneleri çoğaltmak istiyoruz. Şehir merkezimizdeki kahvehanelerin de her birinin bir köşesinde benzer alanlar olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

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