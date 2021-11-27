Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da aynı yöne giden TIR´a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Ovaakça mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Gemlik yönüne giden Serkan Güllü (34) yönetimindeki 16 L 7412 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Fatih Atasever (30) yönetimindeki 16 AEU 611 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Serkan Güllü ile yanındaki Deniz Sertel (29) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
TIR şoförü Fatih Atasever, ifadesini alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-11-27 08:03:50
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