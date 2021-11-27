Ataevler’e çarşı ve kapalı pazaryeri müjdesi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ataevler çarşı ve kapalı pazaryeri projesinde sona geldiklerini belirterek çalışmaların en yakın zamanda başlayacağının müjdesini verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Başkan Burada” programı kapsamında bu hafta Ataevler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. İlk olarak muhtar Sabiha Güneş ve vatandaşlarla bir araya gelen Turgay Erdem, öneri ve taleplere yerinde kulak verdi.

Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte bölgede yapılması planlanan projeleri de ele alan Turgay Erdem, çarşı ve kapalı pazaryeri projesi hakkında da bilgi verdi. Ataevler’in köklü ve kalabalık bir mahalle olduğunu ifade eden Turgay Erdem, “Ataevler hızla gelişen bir bölge. Sorunlarını biliyoruz ve çözüm için gereken çabayı gösteriyoruz. Bölgede yapacağımız çarşı ve kapalı pazaryeri de birçok beklentiye cevap verecek. 5 bin metrekareyi aşkın alanda hayata geçirilecek proje, muhtarlık, mahalle iletişim merkezi, otopark pazaryeri ve ticari ünitelerle yaşam alanını da kapsayacak. İhalesi yapılan projemizin yasal süreci tamamlandıktan sonra kazmayı vuracağız. Başladıktan sonra en geç bir yıl içinde projeyi bitirmek istiyoruz. Bu süreçte pazar alanımızı en uygun yerde kuracağız. Ataevler çok nitelikli bölgeye yakışan bir projeye kavuşacak” dedi.

Mahallelinin taleplerini de dinleyen Turgay Erdem, çözüm için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş ise mahalle sakinleri adına Başkan Turgay Erdem’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.