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Bursa'da otobanda feci kaza: 4 kişi öldü Bursa'da kamyona çarpan otomobil 4 kişiye mezar oldu

İHA

Bursa'da otobanda feci kaza: 4 kişi öldü Bursa'da kamyona çarpan otomobil 4 kişiye mezar oldu

GebzeOrhangaziİzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi.
Olay Bursaİstanbul Otoyolu Gemlik Serbest Bölge kavşağı Selçukgazi tüneli yakınlarında sabah 9.40 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, önünde seyreden 41 HZ 096 plakalı bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi. Kaza esnasında aynı güzergahta yolculuk eden diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmaları devam ederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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