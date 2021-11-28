ROP taramasının önemi Zamanında yapılmayan ROP tedavisi körlüğe sebep olabilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Aktaş, “Prematüre retinopatisi, erken doğan bebeklerde retinayı besleyen kan damarlarının tam olarak gelişmemiş olması sebebiyle meydana gelen ve zamanında tedavi edilmediği takdirde körlükle sonuçlanabilen çok ciddi bir göz hastalığıdır” diye konuştu.

Retina, gözümüzün görmesini sağlayan sinir tabakası olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Aktaş, “Kısaca ROP olarak adlandırılan prematüre retinopatisi, erken doğan bebeklerde retinayı besleyen kan damarlarının tam olarak gelişmemiş olması sebebiyle meydana gelen ve zamanında tedavi edilmediği takdirde körlükle sonuçlanabilen çok ciddi bir göz hastalığıdır. Doğum haftası ve ağırlığı düşük olan tüm erken doğan bebeklerin düzenli aralıklarla ROP tarama muayenelerinin yapılması gerekmektedir. ROP taraması, bu konuda eğitim almış olan göz doktoru tarafından ROP’un teşhisi için yapılan göz muayenesidir. Gebelik yaşı 32 hafta ve altında veya doğum ağırlığı 1,5 kilogram ve altında doğan tüm bebekler ile gebelik yaşı 35 haftadan küçük veya doğum ağırlığı 1,5 kilogramdan büyük olup kalp ve solunum destek tedavisi uygulanmış ve bebeği takip eden doktorun ROP açısından riskli gördüğü tüm bebeklerin taranması önerilir” dedi.

ROP, bebeğin doğum haftası ve kilosu ne kadar küçükse o kadar daha sık görülmekte ve hastalığın şiddeti o derecede arttırdığını belirten Aktaş, “Örneğin, 32 haftadan önce doğan bebeklerin yüzde 35’inde ROP gelişirken, 28 haftadan önce doğan bebeklerin yüzde 52’sinde ROP gelişmektedir. Doğum ağırlığı 1,5 kilogram ve altında olan bebeklerin ise yüzde 42’sinde ROP gelişmektedir” diye konuştu.

Erken doğan bebekte retinanın kan damarları gelişimini tamamlayamadığını ifade eden Dr. Aktaş, “Doğum sonrasındaki süreçte bebeğin genel durumu iyiyse, yoğun bakım şartları iyi ve akciğer gelişimi yeterli ise bu damarlar gelişimlerini normal olarak tamamlayabilirler. Ancak bu faktörler kötü ise damar gelişimi duraklar ve anormal damarlar gelişmeye başlar. Bu durum ciddi olduğunda tedavi uygulanmazsa retina hasarı sonucunda görme kayıpları ve körlük gelişebilir. ROP tedavisi hastalığın evresine göre uygulanır. Evreleme ise damar gelişimi ve retina hasarına göre belirlenir. Evre 1 ve 2 ROP kendiliğinden gerileyip kaybolabildiği için tedavi gerektirmez. Ancak damarlanma tamamlanana kadar takip etmek gerekir. Evre 3 ve artı hastalığında damarlarda ileri derecede bozulma olduğundan mümkün olan en kısa zamanda acil olarak tedavi uygulanmalıdır. Tedavi olarak Lazer tedavisi veya antiVEGF ilaç (Bevacizumab / Ranibizumab) enjeksiyonu yapılır. Evre 4 ve 5 olgularında ise retina tabakasında ayrışma vardır ve ancak vitrektomi ameliyatı ile tedavi edilebilmekte fakat ciddi görme kayıpları oluşabilmektedir. Tedavi uygulanmış olsun veya olmasın ROP geçirmiş bebeklerde kırma kusurları, şaşılık ve göz tembelliği gibi problemler daha sık görüldüğünden tüm prematüre bebeklerin düzenli aralıklarla takip edilmeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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