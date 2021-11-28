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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Bu tezgahtaki marmelatlar şifa deposu

İHA

(Özel) Bu tezgahtaki marmelatlar şifa deposu

Kış aylarının gelmesi ile birlikte Bursa’da marmelat satışlarına ilgi arttı.
Kış aylarının gelmesi ile birlikte marmelât satışlarına rağbet arttı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve içinde birçok vitamini barındıran marmelatlar ağırlıklı olarak kuşburnu, kızılcık, alıçtan imal ediliyor. Kilogram fiyatının 15 ila 35 lira arasında satıldığı marmelatların soğuk algınlığı ve bazı rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. Şekersiz olarak üretilen ürünler, kandaki yağ oranının düşmesinden, vücutta oluşan iltihaplara iyi geldiği belirtiliyor.
Bursa’da 35 yıldır pazarlarda bu mesleği yaptıklarını ve bu marmelatların üreticisi olduklarını belirten Erdal Akkaya, “Ürünlerimizden kuşburnu marmeladı yüksek oranda C vitaminine sahip olup, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı, grip gibi mevsim hastalıklarına iyi gelmesinin yanı sıra kireçlenme, kalp damar hastalıklarıyla mücadelede de önemli bir silahtır. Zengin vitamin ve minerallerle sahip olan kuşburnu ve şekersiz olarak müşterilerimize sunduğumuz kuşburnu marmelatlarımız birçok derde deva olmaktadır. Tezgahımızın şifa deposu ürünlerinden bir diğeri ise kızılcıktır. Biz kızılcığın marmeladının yanı sıra kızılcık ekşisini de üretip satıyoruz. Kandaki kötü yağ oranını düşürmesinin yanı sıra vücutta oluşan iltihaplara iyi geldiği bilinmektedir. Bunlara ek olarak sindirim sistemimizi düzenler” dedi.

“Çocuklarımız için en sağlıklı meyve suyu”
Ürettikleri marmelatların doğal ve katkısız olduğunu söyleyen Erdal Akkaya, “Alıç marmeladının da birçok faydası olduğu bilinen bir gerçek. Damar açıcı özelliğe sahiptir. Tansiyonu düşürmek için de kullanılır ve şekersiz olarak yapılırsa şekeri de düşürür. Ürünlerimizin hepsi kış aylarında çok yoğun talep görmektedir. Genelde vatandaşlar kahvaltılık olarak kullanıyor, ancak sulandırılıp içildiği takdirde çocuklarımız için en sağlıklı meyve suyu olarak tüketilebilir” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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