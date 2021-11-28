Bursa'da fırtına; ilkokulun çatısı uçtu



Semih ŞAHİNMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, saatteki hızı 69 kilometreye kadar ulaşan fırtına etkili olurken, ilkokulun çatısı uçtu. Çatı parçalarının düşmesiyle 1 ev ile 2 araçta hasar meydana geldi.

Kentte dün akşam etkili olan kuvvetli rüzgar, zaman zaman saatteki hızı 69 kilometreye kadar ulaşan fırtınaya dönüştü. Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'ndeki Üstün Üründül İlkokulu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Çatı parçaları ise ev, garaj ve park halindeki araçların üzerine düşerken, 1 ev ile 2 araçta hasar oluştu.

Büyük gürültü duyduklarını belirten mahalleliden Uğur Akyüz, "Evden çıktığımda çatının uçtuğunu gördüm. Evim ve arabam hasar gördü. Komşumun aracı da hasar gördü. Şükür, canımıza bir şey olmadı. Okulda çocuk olsaydı ne olacaktı? Burada anaokulu da var, 3- 5 yaşında çocuklar var" diye konuştu.

Çatının sağlam olmadığını öne süren Turan Akyüz ise "Yapıda biraz ihmalkarlık var. Uçan çatı bir insanın başına gelseydi hesabını kim verecekti? Birimize bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti? Böyle ihmal olmaz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2021-11-28 11:51:30



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