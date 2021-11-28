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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazar adayları ders başı yaptı

İHA

Yazar adayları ders başı yaptı

Yıldırım Belediyesi’nin önemli buluşmalara ev sahipliği yaptığı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde 13 hafta sürecek ‘Yazarlık Okulu’ edebiyatseverlerin iştiyakıyla başladı.
Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde düzenlenen Yazarlık Okulu’nda eğitimler başladı. Yazar Hasanali Yıldırım’ın eğitmenliğinde yapılan ilk derse Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve GazeteciAraştırmacı Yazar Nihat Nasır katıldı. Program, atölyeye seçilen 50 kişinin yazarlık hedeflerini ve programdan beklentilerini aktarmasıyla başladı. Ardından ‘Yazıya İlk Adım: Okuma, Okur Okuması ile Yazar Okuması Farkı’ üzerine konuşan Yazar Hasanali Yıldırım, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı ve onlara kitap tavsiyelerinde bulundu. Yazarlık Okulu’nu gerçekleştirdikleri için Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür eden Hasanali Yıldırım, “Elimden geldiğince yıllardır edindiğim tecrübeleri gençlerimize aktarmak niyetindeyim” diye konuştu.
Bir şehrinin ana unsurunun beton binalar değil insanın kendisi olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, “Yıldırım Belediyesi olarak biz bir yandan şehrin inşası ile uğraşırken diğer yandan da medeniyetimizin ihyası adına medeniyet tasavvuru oluşturacak etkinlikler, okumalar hazırlıyoruz ve bu programların gerçekleştirileceği fiziki mekânları oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Gelen bu yoğun talepler bizleri ilçemize yeni mekânlar kazandırmak, yeni programları hayata geçirmek için harekete geçiriyor. Yazarlık Okulu’nu gerçekleştirdiğimiz Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz yapılmadan önce toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak haftada 1 saat kullanılan bu ortamı 365 gün 24 saat dolu dolu kullanılabilecek yer haline getirdik. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz ile bu bağlamda amacımıza ulaştık” dedi.
Eğitime teveccühün fazla olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yazarlık Okulu ile gençlerimizin öncelikle düşünmelerini sonrasında ise kendilerini bir adım öteye taşımasıyla birlikte okudukları ve öğrendikleri üzerine tefekkür etmelerini ve bu doğrultuda içerik üretmelerini hedefliyoruz. Gençlerimize imkân verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yok. Tarih boyunca insanlık ne yaparsa yapsın medeniyeti yaşatan ve yüzyıllar sonrasına taşıyan o işi yazanlardır, çizenlerdir. Yazarlık Okulu’na biz de bu açıdan bakıyoruz ve önemsiyoruz. 12 hafta sürecek Yazarlık Okulu’muzun bütün yazar adaylarımız için verimli olmasını diliyor ve kıymetli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin bu yolda her daim yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
13 hafta devam edecek olan Yazarlık Okulu’nda katılımcılar kurmaca metin yazmanın hem teorik yanını hem de pratik yanını öğrenecek.

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