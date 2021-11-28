Bursa'da fırtına; ilkokulun çatısı uçtu (2) 

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AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kent genelinde etkili olan fırtına, İnegöl´de de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede gece saatlerinde fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki 2 ağaç, kaldırıma devrildi. Ağaçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-28 14:33:57



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