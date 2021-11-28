Efsane müdür eserleriyle anıldı

Bursa'da milli eğitim müdürü olarak görev yaptığı 6 yılda kente 3 ortaokul, 6 lise kazandıran İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Bursa Anadolu Lisesi, Uludağ Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin açılışında büyük emekleri olan Ertuğrul Seyhan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir konserle anıldı.

Muallim ve divân sahibi şair Ertuğrul Seyhan güftelerinden bestelenmiş eserler, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sanatseverlerle buluştu. Hayatı boyunca Kars, Posof, Şırnak, Tunceli, Bursa, Almanya’da görev yapan Seyhan, eğitim hayatına yönelik çalışmaların yanında çocuk tiyatrosu ve çocuk sineması kurulması ile ilgilendi. Tıp Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi’nin kurulmasından İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin açılmasına, Bursa Anadolu Lisesi'nin açılmasından Eski Eserler Kütüphanesi’ni restore ettirdiği Eynebey Medresesi’ne naklettirmesi’ne kadar birçok alanda aktif rol oynayan Seyhan, 1990’lı yıllardan itibaren tasavvuf üzerine araştırma ve çalışmalar yaparak, biri 5’li set olmak üzere 8 kitap yayınladı. 29 Ocak 2018’de yaşamını yitiren ve kabri Umurbey'de bulunan Ertuğrul Seyhan, kendi divanından bestelenmiş eserleri ile anıldı. Solist Mehmet Kemiksiz, toplam 26 beste çalışması bulunan Ertuğrul Seyhân Divanı’ndan bazı seçme eserleri seslendirdi.

Bursa eğitim hayatında önemli izler bırakan Ertuğrul Seyhan'ı anmak için düzenlenen gecede konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, "Bu programın hazırlanmasında önemli çalışmaları bulunan Ertuğrul Seyhân’ın vefâkar Kerimesi Aytül Seyhân Dursunoğlu Hanımefendi’ye, Divan’dan eserlerin bestelenmesine vesile olan Prof. Dr. Bilâl Kemikli beyefendi’ye, sahneden bizlere Ertuğrul Seyhân sadâsını duyuran kıymetli sanatçımız Mehmet Kemiksiz ve musiki heyeti’ne teşekkür ediyorum" dedi.

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