Uyuşturucu tacirleri, tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip sonucunda uyuşturucu ticareti yapan şahısları silahlarıyla birlikte ele geçirdi.

Ekiplerin yaptığı takip sonucu yakalanan şahıslardan O.B. uyuşturucu ticareti ve kullanmak, silah mermisi bulundurmak suçlarından 3 ayrı dosyadan arandığı tespit edilirken, O. Y. ise, 4 parça halinde toplam 83,93 gram metamfetamin, 2 parça halinde 2,9 gram esrar, 2 adet payp, 5 adet cam tüp, 1 adet ibareli tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 24 adet fişek, 1 adet şarjörlü tüfek, 1 adet tüfeğe ait şarjör, 2 adet 36 kalibre fişekle yakalandı.

Yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.