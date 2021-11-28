Bursaspor’da Kırşehir Belediyespor maçı hazırlıkları devam etti Yeşil-beyazlı takım çift kale maç yaptı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda salı günü saat 15.00’de sahasında konuk edeceği Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kırşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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