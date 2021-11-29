Yaban mersini Marmara Ovası’nın gözde bitkisi olacak ORKÖY-Mustafakemalpaşa Belediyesi ortaklığı meyvelerini verdi

Bursa’nın dörtte birini oluşturan Mustafakemalpaşa ovasında yaban mersini üretimi artıyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında çalışmalarını hızlandıran belediye, yaban mersini ekimi teşvik projesinin meyvelerini toplamaya başladı. 2020 yılı sonlarında Güvem Mahallesi pilot bölgesinde üretimine başlanan ve daha çok Türkiye’nin güney bölgelerinde ekimi yaygın olan yaban mersini ekimi, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin öncülüğüyle Marmara ovasının gözde meyvelerinden biri haline gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 6 dekarlık alanda 500 adet fidanla ekimine başlanan ve insan vücudunu dinç tutmasıyla bilinen kendine has endemik türün, bölge üreticilerinin de dikkatini çekmesiyle Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü talepdeğerlendirme toplantılarına başlandı.

Kırsalda yaşayan üreticilerin yoğun talepleri doğrultusunda çalışmaları hızlandıran Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Orman İşletme Müdürlüğü (ORKÖY) Projesi kapsamında 30 üreticiye 20 bin yaban mersini fidanı dağıtımını sağladı. Yaklaşık 800 bin TL’lik hibe desteğiyle hayata geçirilen proje, 2021 yılı itibariyle 130 dekardan fazla dikim alanına ulaştı.



Atıl tarım arazileri yeniden yeşeriyor

Sağlık sektöründe kullanımı yaygın olan, dalından toplanmadan kilogramı 5080 liradan alıcı bulan, yükte hafif pahada ağır bir ürün olarak çiftçilerimize yüksek katma değer sağlayan yaban mersini atıl arazileri ihya ederken, gençlerin istihdam sorununa da neşter vuruyor. Kırsalda Tarımsal Hizmet seferberliğini çok yönlü, işlevsel ve üretim endeksli fikirlerle hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Güvem Mahallesi’nde başlattığımız yaban mersini ekimi projesi, büyük tarım idealimizin güzel bir fotoğrafı, yapbozun değerli bir parçası. Aynı bal ormanı ve bamya projeleri gibi, İlçemiz Meslek Yüksekokulu bahçesinde uygulamaya konan endemik bitki protokolü de bu yapbozu tamamlayan önemli parçalardı. Resmi tamamladığımızda, Mustafakemalpaşa’da tarımın sadece domatesten, biberden ve diğer tarla bitkilerinden oluşmadığını hep beraber göreceğiz. Yükte hafif pahada ağır, iklim koşullarına ve toprağa uyum sağlayan alternatif tarım ürünleriyle çiftçilerimize yepyeni ekmek kapıları açacağız" dedi.



Yaban mersini gözde bitki olacak

Neredeyse çeyrek asırdır atıl durumda olan tarım arazilerinin toprağı besleyen farklı türlerle değerlenmesi için mücadele verdiklerini söyleyen Başkan Kanar, ‘’Güvem Mahalle Muhtarımız Şerif Erol ve bölge üreticilerimizin taleplerine cevap vermek için çok çalıştık. ORKÖY Projesi kapsamında onlarca üreticimizle 20 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’müzün destekleriyle 6 dekarla başlayan yaban mersini projemiz 130 dekara ulaştı. Seneye mikro ölçekte hedefimiz 300 dekar, makro ölçekte tüm Marmara Ovası’nı kucaklayacağız. Bizler inanıyoruz, bu yüzden birlikte üretiyor, birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu işi de birlikte başaracağız’’ ifadelerini kullandı.

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