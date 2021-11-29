Nilüfer’de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin İhsaniye Mahallesi Okul CaddesiTuna CaddesiŞehit Jandarma Astsb. Zeki Burak CaddesiZiya Güney (Kemer) Caddesi ile Karaman Mahallesi Ziya Güney (Kemer) CaddesiTuna CaddesiKültür Caddesi ve Kafkas Sokak arasında kalan bölge ile civarında 30.11.2021 tarihinde, 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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