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Damatlara görülmemiş eziyet Bursa'daki 3 düğünden çok ilginç görüntüler Bursa’da bir damada motor yağı döküp başında yumurta kırdılar, birini kazanda kaynattılar, birine de traktör çektirdiler

İHA

Damatlara görülmemiş eziyet Bursa'daki 3 düğünden çok ilginç görüntüler Bursa’da bir damada motor yağı döküp başında yumurta kırdılar, birini kazanda kaynattılar, birine de traktör çektirdiler

Bursa’da düğün günü damatlara yapılan eziyetler, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bir damada ip bağlayıp traktör çektirirlerken, birisinin başında yumurta kırıp, başından aşağı motor yağı döktüler. Başka bir düğünde ise damadı kazana koyup kaynattılar.
Bursa’da düğünün ardından damadın evinin önünde arkadaşları tarafından büyük bir sürpriz hazırlandı. Damadı araçtan indiren arkadaşları, önce suyla ıslattılar, ardından kafasına un döküp yumurta kırdılar. Ardından damada ağda yapan arkadaşları, daha önce görülmemiş olan bir şey yapıp motor yağı döktüler, sonra da damatla birlikte çifte telli oynadılar. Horoz sesi çıkaran, klarnet çalan damat, nihayet arkadaşları tarafından yumruklanıp evine kapatıldı.
Nilüfer'deki bir düğünde ise damadın arkadaşları, düğünden sonra gideceği evin yakınında damadı arabadan indirdiler. Ardından damada halat bağlayan arkadaşları, gideceği eve kadar traktör çektirerek eziyet ettiler.
Başka bir düğünde ise damat adayı kazanda kaynatıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi çekti. Bazı vatandaşlar da damat adaylarına üzüntülerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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