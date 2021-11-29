Bölgesel Kros Ligi’nde ‘Osmangazi’ başarısı Osmangazili atletlerden gümüş ve bronz madalya

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Kırklareli’nde yapılan Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışmaları’nda gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden yaklaşık 250 sporcunun ter döktüğü Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışmalarında göz doldurdu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen genç sporcular, U16 kategorisinde ikinci oldu. U14 ve U18 kategorilerinde mücadele eden Osmangazili yıldızlar ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Turnuvada başarı elde eden sporcular, İstanbul’da düzenlenecek 2. Kademe Yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Bursa’yı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Altyapıdan yetişen çocuklarımızın bu tür başarılara imza atıyor olması gelecek için bizleri umutlandırıyor. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

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