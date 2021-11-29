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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyumayan kütüphaneye 9 ayda 100 bin ziyaretçi

İHA

Uyumayan kütüphaneye 9 ayda 100 bin ziyaretçi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde çalışan öğrencileri ziyaret ederek başarı diledi.
Yıldırım Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, gençlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Hizmete açıldığı Şubat 2021’den bu yana 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Kütüphane, sadece Yıldırımlılara değil, tüm Bursalı öğrencilere hizmet veriyor. AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Ayhan Salman ile birlikte kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehir deyince bizim aklımıza ilk önce insan geliyor. Biz şehir ve insanı birlikte tasavvur ediyoruz. Bu minvalde Yıldırım’a, 7 24 açık ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’mizi kazandırdık. Nezih, sakin, huzurlu ortamı ve modern donanımlı kütüphanemiz gençlerimizin buluşma noktası oldu” dedi.
Özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik her türlü desteği sağladıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Üniversite sınavına hazırlanan gençlerimizi Uyumayan Kütüphane’mizde ve okuma salonlarımızda ağırlıyoruz. Salgın sürecini avantajlı hale getirmek için geçtiğimiz yıl ‘Ücretsiz 90 Günde Üniversiteye Hazırlık Kursları’nı hayata geçirdik. Şimdi de Yıldırım Belediyesi olarak, ‘YKS Kursları’ ile 7 ay sürecek kurslarımızda öğrencilerimize yönelik konu anlatımlarının yanı sıra yayın desteği, deneme sınavları ile rehberlik ve motivasyon seminerleri düzenliyoruz. Yıldırımımızı, Bursa’mızı ve ülkemizi kalkındıracak evlatlarımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Uyumayan Kütüphane’nin sadece Yıldırım’ın değil, Bursa’nın en önemli projelerinden birisi olduğunu ve şehrin marka değerine önemli katkı sağladığını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman, bu yatırımdan dolayı Başkan Yılmaz’ı kutlayarak, kendisine teşekkür etti.

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