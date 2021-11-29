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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi

İHA

Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi

Bursa’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bursaray fırtına sebebiyle arıza yapınca, yolcular tahliye edildi.
Bursa’da iki gündür etkisini sürdüren lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursaray’ın Özlüce ile Uludağ Üniversitesi istasyonları arasında lodos sebebiyle katener (demiryolu taşıtlarında elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan hatların genel adı) arızası meydana geldi. Hareket halindeyken arızalan Bursaray’dan vatandaşlar tahliye edildi. Özlüce ile üniversite arasını kullanmak isteyen yolcular için otobüs seferleri devreye alınırken, arızanın kısa sürede giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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