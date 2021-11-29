Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova´da esnaf ziyaretlerinde bulunup, istek ve şikayetleri dinledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova´ya geldi. İlk olarak Çınarcık ilçesinde partililerle buluşan Akşener, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ziyaretler sırasında esnafın istek ve şikayetlerini dinledi. Daha sonra kent merkezine gelen Akşener, burada da esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Halkla hatıra fotoğrafları çektiren Akşener, Altınova ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-11-29 16:03:37
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