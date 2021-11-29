Kamyonun altında kalan Ahmet öldü; annesi gözyaşlarına boğuldu

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da bisiklet sürerken ara sokağa dönüş yapan kamyonun altında kalan Suriye uyruklu Ahmet Mehmet (9), hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen küçük çocuğun annesi Fatma Mehmet, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhangazi ilçesi İznik Yolu girişinde meydana geldi. Bisikletli Suriye uyruklu Ahmet Mehmet, ara sokağa dönüş yapan Zeki K. (64) yönetimindeki 69 AD 543 plakalı kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı haber alıp gelen Ahmet Mehmet´in annesi Fatma ile babası Kasım, gözyaşlarına boğuldu.

Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Ahmet Mehmet, kurtarılamadı. Ahmet Mehmet´in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Zeki K., polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-11-29 18:05:33



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