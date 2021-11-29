Bursa'da fırtına; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı (4)

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VALİ CANBOLAT OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bursa'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-11-29 22:09:17



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