Bursa'da BUDO ve İDO seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları yüzünden iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise şöyle denildi:

07:15 Bursa Yenikapı seferi

08:30 Bursa Armutlu Armutlu Tatil Köyü Yenikapı Kadıköy seferi

10:30 Bursa Yenikapı Kadıköy Kabataş seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir.

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