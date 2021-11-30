Bursa'nın haftalık vaka sayısında düşüş yaşandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre vaka sayılarında bu hafta Bursa'da düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 353,79 iken, bu hafta 100 bin kişide 284,41 olarak açıklandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa'da 1319 Kasım 2021 tarihleri arasında haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 284,41 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz hafta ise 100 bin kişide 353,79 olarak kaydedilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haftalık vaka sayılarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"1319 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.