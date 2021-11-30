Nilüfer Belediyesi’nin katılımcılık anlayışına ödül

Nilüfer Belediyesi’nin katılımcı stratejik planlama uygulamalarını kapsayan “Benim Kentim, Benim Geleceğim” projesi, Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında yer alan “Avrupa Kamu Sektörü Ödülleri”nde (EPSA), 129 proje arasından “İyi Uygulama Sertifikası”na lâyık görüldü.

Nilüfer Belediyesi’nin insan odaklı çalışmaları, ulusal ve uluslararası alanda ödüller almaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi’nin katılımcılık anlayışıyla sürdürdüğü projeler, Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın en prestijli kamu ödülleri arasında yer alan “Avrupa Kamu Sektörü Ödülleri” (EPSA) sürecinde de dikkat çekti.

2009 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen, kamu sektörü kuruluşları için oluşturulan kapsamlı bir ödül programı olan EPSA’ya bu yıl, yüzlerce başvuru arasından 129 proje kabul edildi. “Dijital Kamu Yönetimi”, “Kamu Yönetiminde İnovasyon” ve “Yeşil Kamu Yönetimi” olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilen Avrupa Kamu Sektörü Ödülleri’nde Nilüfer Belediyesi, katılımcı stratejik planlama çalışmalarıyla yer aldı. Nilüfer Belediyesi’nin, 20202024 yılı katılımcı stratejik planlama uygulamalarını kapsayan “Benim Kentim, Benim Geleceğim” projesi, “Kamu Yönetiminde İnovasyon” kategorisinde finale kalan 5 projeden biri oldu.

Avrupa Kamu Sektörü Ödülleri’nde dereceye giren projeler, çevrimiçi gerçekleştirilen bir törende açıklandı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, Adem Vural, Engin Yener ile Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme ekibinin de takip ettiği ödül töreninde, Nilüfer Belediyesi’nin “Benim Kentim Benim Geleceğim” projesi, Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü jürisinin değerlendirmesi sonucu ilk 5’e girerek, “İyi Uygulama Sertifikası”na değer görüldü.

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