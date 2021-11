Gençler istedi, Başkan süreyi uzattı

Bursa’da vize sınavlarına 24 saat hizmet veren Görükle Gençlik Merkezi’nde hazırlanan üniversiteli gençler, kendilerini ziyarete gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan merkezin açık kalma süresinin 1 hafta daha uzatılmasını istedi. Gençlere çorba ikramında bulunan Başkan Aktaş, gençlik merkezindeki vize mesaisinin 12 Aralık’a kadar uzatıldığını müjdeledi.

Bursa’da okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da vize döneminde üniversiteli gençleri yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve üniversitelilerin yoğun olarak kullandığı Görükle Gençlik Merkezi, vize sınavları nedeniyle 20 Kasım 4 Aralık tarihlerini kapsayan dönemde 24 saat kesintisiz hizmet sürecine geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz ve kesintisiz internet, çay, kahve ve her akşam saat 21.00’da yapılan çorba ikramları ile Görükle Gençlik Merkezi, sınav dönemlerinde gençlerin önemli bir buluşma noktası haline geldi.

Başkan süreyi uzattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da vize sınavlarına Görükle Gençlik Merkezi’nde hazırlanan üniversitelileri ziyaret etti. Gençlere kendi elleri ile çorba servisi yapan Başkan Aktaş, ders çalışmaya kısa bir ara veren gençlerle de sohbet etti. Sınav dönemlerinde Görükle Gençlik Merkezi’nin 24 saat açık olmasının kendileri için bulunmaz bir fırsat olduğunu ifade eden gençler, 4 Aralık’ta bitecek olan 24 saat hizmet süresinin 12 Aralık’a kadar uzatılmasını istedi. Bu yönde gelen taleplerin yoğun olması üzerine Başkan Aktaş, üniversiteli gençleri kırmadı ve 24 saat hizmet süresini 12 Aralık’a kadar uzatıldığını müjdeledi.

Onlar için ne yapsak az

Bursa’da eğitim kalitesinin yükselmesi adına derslik ve okul yapımından, spor tesisleri, kültür merkezleri ve laboratuvarlara kadar farklı çalışmaları hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bunların yanında gençlik merkezi, millet kütüphanesi, millet kıraathanesi gibi uygulamaları da hayata geçiriyoruz. Özellikle vize ve final zamanlarında öğrencilerimizin bu merkezlerden 24 saat istifade etmesi adına imkan sağlıyoruz. Her sınav döneminde yaptığımız bu hizmetimiz gençlerden büyük ilgi görüyor. Özellikle yurtlarda ve evlerde kalan öğrencilerimiz, vize ve final motivasyonunu ortak çalışmalarla burada beraberce yaşıyorlar. Merkezimiz 20 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında 24 saat açık kalacaktı. Ancak bu akşam gördük ki kardeşlerimiz sürenin 12 Aralık’a kadar uzatılmasını istiyor. Bunun da sözünü vermiş olalım. Geleceğimiz olan gençlerimizin başarılı olması, hayata en iyi şekilde hazırlanması bizim en büyük hayalimiz ve hedefimiz. Bu vesileyle tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Onlar için ne yaptıysak azdır” diye konuştu.

