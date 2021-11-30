Karacabey'de su kesintisi

Tam fırtına alarmı! Sağanak yağış da var

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından Karacabey ilçesinin tamamında 1 Aralık tarihinde 08:0019:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca 220 Aralık tarihleri ve 08:0019:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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