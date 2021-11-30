Muhtarlara “maks” eğitimi

Mustafakemalpaşa’da muhtarlarla yönelik Mekânî Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafî koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere uyarlanması için projelendirilen MAKS için toplantı düzenlendi.

Her adrese tek bir tuşla ulaşılabilecek yerli ve millî dijital dönüşüm altlığı MAKS için Kaymakamlık Konferans Salonunda yapılan eğitim toplantısında, Nüfus Müdürlüğü Müdür Vekili Nilgün Deniz Karaca ve kurum personeli Erdal İnci tarafından MAKS muhtar modülünün kullanımı anlatıldı.

Toplantıda vatandaşlar tarafından sıkça sorulan ‘MAKS nedir?’ sorusuna daha rahat cevap vermenin yanında sistemin nasıl kullanıldığı hakkında da bilgiler verildi.

Sözel nitelikteki adres bileşenlerinin koordinat değerleriyle tanımlandığı, sözel veri tabanının coğrafi bilgi teknolojisinin sağladığı imkânlarla harita tabanlı mekânî yapıya dönüştürüldüğü sistemi anlatan yetkililer, muhtarlardan MAKS'a destek vermelerinin beklendiğini belirtti.

Soru cevap şeklinde geçen toplantıda muhtarlara bilgiler veren Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, MAKS’ın mahallî idarelerin dijital dönüşümüne, afet ve acil durumlara hızlı ve etkin müdahaleye, güvenlik birimlerinin suç ve suçluyla mücadelesine, ulaşım, sağlık, eğitim gibi birçok alanda mekânsal ve demografik analizlere, akıllı kent uygulamaları ve kentleşme politikalarına, mekânî ve kişisel veriye dayalı daha gerçekçi politikalara imkân sağladığına dikkat çekti.

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