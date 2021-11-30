Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 iş yerinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Sinanbey Mahallesi bulunan iki iş yerine yapılan operasyonda 7 bin 680 adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron, 37 bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, 50 kilogram gümrük kaçağı tütün, 286 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 15 adet gümrük kaçağı puro bin 750 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Zanlılar Ahmet H. ve Ahmet Ö. gözaltına alındı.

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