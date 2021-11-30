Büyükşehir’de lodos mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, cuma akşamı etkili olmaya başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye kadar ulaşan lodosun sebep olduğu hasarları onarmak için seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi, ‘sahadaki 635 personelle’ şu ana kadar ağaç devrilmesinden tabela uçmasına kadar 212 olaya müdahale ederken, ekiplerin lodosla mücadelesi kesintisiz devam ediyor.

Marmara’yı etkisi altına alan, deniz ulaşımının iptaline, okulların 1 gün tatil edilmesine sebebiyet veren lodos, Bursa’da da hayatı olumsuz etkiledi. Cuma akşamından itibaren etkili olmaya başlayan lodos ve fırtına, birçok evin çatısını uçurdu. Elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi.

Büyükşehir Belediyesi AKOM ekipleri de cuma gecesinden itibaren yoğun bir lodos mesaisi başlattı. İtfaiye, Park ve Bahçeler, Ulaşım, Zabıta Daire başkanlıkları ile BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Tarım A.Ş. ekipleri, lodosun neden olduğu hasarı kaldırmak amacıyla gece gündüz demeden yoğun mesai harcadı. Toplam 635 personelle sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 62 ağaç devrilmesi, 86 tehlike arz eden madde, 45 çatı uçması, 14 tabela uçması ve 5 hasar tespit olmak üzere toplamda 212 olaya müdahale edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 Beyaz Masa ihbar hatlarına vatandaşlardan gelen ihbarlar AKOM tarafından titizlikle değerlendirilirken, gece özellikle dalgaların oluşturduğu hasar üzerine sabah saatlerinden itibaren Gemlik ve Mudanya sahillerindeki çalışmalara ağırlık verildi. Bir taraftan lodosun yol açtığı enkaz ekipler tarafından kaldırılırken, diğer taraftan da yıpranan kent mobilyaları ve parkların onarımına da süratle başlandı.

AKOM’dan yapılan yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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