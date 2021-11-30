Bursaspor - Kırşehir Belediyespor: 2-1



Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)-STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Kurtuluş Aslan, Anıl Küçükkaraca

BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Taha Altıkardeş, Nicolas Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Reagy Ofosu (Dk. 46 Elton Acolatse), Kerem Şen (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Vefa Temel (Dk. 66 Luka Capan), Massimo Bruno (Dk. 66 Cristobal Jorquera), Tuğbey Akgün (Dk. 95 Eren Güler), Tim Matavz (Dk. 76 Batuhan Kör)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan, Oğuz Özden, Fatih Çıplak, Mehmet Eksik, Mert Ilıman (Dk. 91 Hakan Erçelik), Can Vural, Zihni Temelci, Sırat Yeşilördek, Savaş Yorulmaz (Dk. 53 Emre Pehlivan), Ozan Karabacak (Dk. 72 Tugay Adamcıl), Serhan Yeşilördek (Dk. 72 Volkan Kılıç)

GOLLER: Dk. 37 Ozan Karabacak (Kırşehir Belediyespor), Dk.81 Onur Atasayar, Dk.103 Batuhan Kör (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Sırat Yeşilördek, Oğuz Özden, Can Vural (Kırşehir Belediyespor)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırşehir Belediyespor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Böylelikle Bursaspor, bir üst tura yükseldi.

30'uncu dakikada Kerem Şen, sağ çaprazdan ceza sahasına sarktı ve yerden sert vuruşu kalecide kaldı.

37'nci dakikada Ozan Karabacak, yaklaşık 30 metreden vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1

40'ıncı dakikada Tim Matavz, sol kanattan yapılan ortaya çok zayıf bir kafa vuruşu yaptı ve top auta gitti.

65'inci dakikada Elton Acolatse'nin pasına ceza sahası yayında tekte vuran Massimo Bruno, kaleciyi geçemedi.

70'inci dakikada Uğur Kaan Yıldız, sağ çaprazdan kaleyi denedi. Top direğe çarparak auta gitti.

81'inci dakikada Onur Atasayar, Uğur Kaan Yıldız'ın pasında boş kaleyi topu yuvarladı. 1-1

Maçın normal süresi 1-1 tamamlandı.

93'üncü dakikada Elton Acolatse, kaleci Bekir Demircan'dan kurtardığı topu kaleye yolladı. Kırşehir defansı topun ağlarla buluşmasını engelledi.

103'üncü dakikada Elton Acolatse'nin pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 2-1

Tur atlayan ekip 2-1'lik skorla Bursaspor oldu.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2021-11-30 18:24:55



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