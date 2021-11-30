

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED) tarafından İnegöl Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen programda 6 özel genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu.

Otizmli, down sendromlu, görme ve zihinsel engelli yaşları 15 ila 20 arasında olan Kader Dursun, Hadiye Aygün, Perihan Olcay, Sibel Ordu, Nurşen Gündoğan ve Büşra Şeherli, ailelerine gelinlik giymek istediklerini söyledi. Çocuklarının isteklerini yerine getirmek isteyen aileler de İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği yönetimine talepte bulundu. Ailelerin taleplerini yerine getirmek için harekete geçen dernek üyeleri, İnegöl Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile sıra gecesi programı düzenledi. Program da 6 engelli genç kızın hayali gerçekleştirildi. Evlerinden alınan genç kızlar, önce kuaföre götürülerek gelin saçı yaptırıldı. Beyaz gelinliklerini giyen kızlar, gelin arabasına bindirildi. Şehirde tur atan gelinlerin konvoyu daha sonra düğün salonuna geldi. Salona gelen 6 özel genç kız, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Kızlar dans edip oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler.

'ÖNEMLİ OLAN ZİHİNLERDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK'

Yürüme engelli sanatçı Erdal Şekür ve ekibi eşliğinde sıra gecesi yapıldı. Programda konuşan İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED) Başkanı Halil Peynirci, bu güne kadar 6 bin engelliye tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyleyerek, bu günde özel çocukların mutlu olması için hem düğün hem de sıra gecesi düzenlediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Sağlıklı bireylerin, sizlere destek olması lazım. Tüm engelli bireylerimizi gerçekten çok seviyoruz." dedi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da, "Önemli olan aslında zihinlerdeki, kalplerdeki engelleri kaldırabilmek. Diğer engeller sevgi, saygı içerisinde aşılır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-30 22:40:16



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