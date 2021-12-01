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Pandemide kader mahkumlarıyla aileleri, şarkılar ve radyo mesajlarıyla görüşüyor Pandemide mahkumlar ve aileleri arasında köprü olan Vanlıoğlu: “Baba evimize dön mesajları beni ağlatıyor” Cezaevlerinde açık görüşler bugün başlıyor

İHA

Pandemide kader mahkumlarıyla aileleri, şarkılar ve radyo mesajlarıyla görüşüyor Pandemide mahkumlar ve aileleri arasında köprü olan Vanlıoğlu: “Baba evimize dön mesajları beni ağlatıyor” Cezaevlerinde açık görüşler bugün başlıyor

Ünlü oyuncu Mehmet Vanlıoğlu, sunduğu radyo programıyla, pandemi döneminde birbirleriyle görüşemeyen kader mahkumlarıyla aileleri arasında köprü oluyor. Vanlıoğlu, en çok hapisteki babalarına mesaj gönderen çocukların kendisini ağlattığını söyledi. Öte yandan cezaevlerinde açık görüşler bugün (çarşamba) günü başlıyor.
Birçok dizi ve filmde rol olan Bursalı oyuncu Mehmet Vanlıoğlu, ayrıca Radyo Şampiyon’da kader mahkumları için program yapıyor. “Çerçeve Sığmayanlar” adlı program, korona tedbirleri sebebiyle cezaevlerinde açık görüşler iptâl olduğu için büyük ilgi görüyor. Vanlıoğlu’nun sunduğu program, pandemide kader mahkumlarına ve onları uzun süredir göremeyen yakınlarına moral oluyor. Hafta sonları akşam saat 20.00’den sabah 05.00’e kadar süren programa mahkum ailelerinden sürekli şarkı istekleri ve mesajlar yağıyor. Aileler, cezaevinde tutuklu bulunan yakınları için şarkı talep edip, onlara olan hasret ve sevgilerini dile getiren mesajlar gönderiyor. Bazen hüzünlü, kimi zaman da hareketli parçaların çaldığı programı, mahkumlar ve aileleri, günün ilk ışıklarına kadar takip ediyor.
Pandemi döneminde kader mahkumlarıyla aileleri arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Mehmet Vanlıoğlu, ‘’Bu program aşağı yukarı 10 senedir devam ediyor. Programın adını her türlü haber ve her türlü konuya yer verebilmek için Çerçeveye Sığmayanlar koyduk. Radyomuzda daha önceden Cezaevinden Mektup Var isimli bir programımız vardı ve yönetimin kararı ile kaldırılmıştı. Dinleyicilerden gelen istekler olmaya başladı. Cezaevine mesaj gönderen bazı dinleyicilerimiz vardı. Biz onları kırmadık, o mesajlarını okuduk. Biz okudukça, mesajlar dağ gibi yığıldı. Her hafta cezaevine 600 mesaj gönderiliyor" dedi.
"Mikrofon arkasında çok ağladığım oldu"
Bazen çok duygulandığını anlatan Vanlıoğlu, "Mesela bir çocuk, ‘baba, evimize dön’ dediğinde ben çok duygulanıyorum. Burada mikrofon arkasında çok ağladığım oldu. Bizi çok duygulandırıyorlar. Bir de insanların verdiği mesaj, ‘rüyanda beni gör’ temennisi oluyor. Yazık, adam seni niye görsün, çıksın gelsin evine değil mi? Çok enteresan mesajlar oluyor. Bunların yanı sıra bazı mahzurlu mesajlar oluyor, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir şifre falan vermeye kalkan kişiler olursa, onlar bizi zor durumda bırakır. Onlara da bilhassa dikkat ediyoruz. Ama pek olmadı bugüne kadar. Bizim dinleyicilerimiz çok iyi ve çok güzel mesajlar iletiyorlar" diye konuştu.
“Pandemi döneminde mesajlar dörde katlandı”
Pandemide açık görüşler iptâl olduğu için mesajların çok arttığına dikkat çeken Mehmet Vanlıoğlu, “Pandemi döneminde mesajlarımız dörde katlandı. Bu mesajların çoğalma sebebi, pandemide cezaevlerinde görüşlerin yasaklanması. Kimse gidip yakınını göremiyor ve ziyaret edemiyor. Bunu duyan mesajlarla radyomuza akın etti. Bir ân önce yakınına, canına ciğerine mesajlarını iletebilmek için bizi arıyorlar” dedi.
"Ortada gerçekten filmi çekilecek bir olay var"
Bu programın filminin de çekilebileceğini kaydeden Vanlıoğlu, “Bir yönetmenimizin teklifi vardı, belgeselini çekebiliriz bu olayın diye. Ben her türlü teklife açığım. Öyle bir teklif gelirse neden çekmeyelim? Çünkü gerçekten belgeseli çekilecek bir durum var ortada. Çok enteresan mesajlar geliyor. Eğer bu gelen mesajları alıp bir yerde istiflemiş olsak, gerçekten çok güzel şeyler çıkar ortaya. Mesajın ne zaman, nereden ve ne duygular ile yazıldığı belli olmuyor. Kişi kapanıyor evine. Meselâ 10 sene, 20 sene eşinden, kocasından ayrı kalmış, evde tek başına. O anda yaşadığı duyguları ben bilemiyorum, onu kâğıda döküyor. Bize de okumak düşüyor burada. Adamın oğlu veya kızı evleniyor, ama adam cezaevinde. İzin alıp gelemiyor, serbest kalamıyor. Bir baba için kolay bir şey mi bu? Veya anne babası, çoluğu çocuğu vefat ediyor. Bunların hepsi başlı başına çok büyük bir olaydır bence. Allah kimseyi o dört duvarın arasına düşürmesin. Büyük konuşmaya gelmiyor, ne zaman ne olacağımız hiç belli değil. Herkesin attığı adıma çok dikkat etmesi gerekiyor. Son pişmanlık da fayda etmiyor’’ dedi.
Açık görüşler bugün başlıyor
Cezaevlerinde açık görüşler koronavirüs tedbirleri sebebiyle uzun süredir askıya alınmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçen hafta yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye kararıyla, açık görüşlerin uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacağını bildirmişti.

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