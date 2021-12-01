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Karacabey’de İstiklal Yolu Mehmet Akif tiyatrosu beğeni topladı

İHA

Karacabey’de İstiklal Yolu Mehmet Akif tiyatrosu beğeni topladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘İstiklal Yolu Mehmet Akif’ adlı tek perdelik tiyatro oyunu, önceki gün Karacabeyli tiyatro severlerle buluştu. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma sürecinin anlatıldığı oyun, izleyicilerinden büyük beğeni topladı.
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma sürecinin anlatıldığı oyun, izleyicilerinden büyük beğeni topladı.
Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen tiyatro oyunu, önceki akşam Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde oynandı.
Kutlay Akbal’ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği oyunda,milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma süreci anlatıldı. Zaman zaman duygusal anların yaşanmasına neden olan oyun, izleyicilerden de yoğun alkış topladı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkanda tiyatro ekibine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

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