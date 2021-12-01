Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüyen Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 gibi bir büyüme oranı yakalamasının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Büyüme verilerinde ana gruplar bazında en hızlı büyümeyi yüzde 25,6 ile ihracatın gösterdiğini görüyoruz. Sanayide büyüme yüzde 10, hizmetler sektöründe ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşirken, 12 çeyrek boyunca büyüme başarısı gösteren tarım sektörünün üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 oranında daralması dikkat çekmektedir. Zira korona virüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı endişesi nedeniyle başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada yeni kısıtlamaların gündeme geldiği, kuraklık tehlikesinin de ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemde, tarım sektöründe yaşanan daralmanın önümüzdeki süreçte büyük sıkıntılara yol açmaması için, bir an önce acil yapısal tedbirler hayata geçirilmelidir” dedi. Başkan Matlı, piyasalardaki yüksek dalgalanma ve buna paralel artan girdi maliyetlerine karşın elde edilen 7,4’lük büyümenin, özveriyle üretmekten vazgeçmeyen Türk sanayicisinin gücünü gösterdiğini ifade etti.



“Kur ve fiyat istikrarını sağlayacak politikalar hayata geçirilmeli”

Türkiye’nin elde ettiği 7,4’lük büyüme oranıyla en büyük ticari pazarı olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha iyi bir performans sergilediğini ifade eden Özer Matlı, “Ancak son dönemdeki faiz indirimlerinin neden olduğu kur artışları üreticimizi ve sanayicimizi derinden endişelendirmekte, piyasalardaki öngörülebilirliği ciddi düzeyde azaltmaktadır. Bu durum aynı zamanda ekonomimize olan güveni zedelerken, döviz kaynaklı yaşanan maliyet artışları enflasyonu da tetiklemektedir. Türk iş dünyası olarak bu noktada beklentimiz, bir an önce kur dalgalanmalarının önüne geçecek, fiyat istikrarını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, ekonomide öngörülebilirliğin sağlanmasıdır. Unutmamalıyız ki kalıcı büyümenin temeli olan yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın yolu istikrarlı bir kur ve düşük enflasyondur” diye konuştu.

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