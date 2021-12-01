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Sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza

DHA

Sahte plakalı otomobili ehliyetsiz kullanan sürücüye 10 bin lira ceza


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)İZMİR'den sahte plakalı otomobille yola çıkan Hasan Hüseyin D. (25), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye toplam 10 bin 724 TL ceza kesildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişinde kontrol noktası kurdu. Ekipler, şüphe üzerine 35 NDZ 81 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, otomobilin plakasının sahte olduğunu ve İzmir'den yolda çıktığı tespit edildi. Ekipler, otomobilin trafikten men edildiği, ayrıca sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ehliyetsiz araç kullandığını saptadı. Hasan Hüseyin D.'ye aracına sahte plaka takma suçundan 6 bin 687 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ve trafikten men olan aracı kullanmaktan 1339 TL olmak üzere toplam 10 bin 724 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-12-01 12:45:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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