Teleferikte ‘Muhteşem Cuma’ başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teleferikte ‘Muhteşem Cuma’ başlıyor

İHA

Teleferikte ‘Muhteşem Cuma’ başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yenilenerek Uludağ Oteller Bölgesi’ne uzatılan teleferikte ‘halk günü’ uygulaması başlatılıyor. Sadece Bursa’da ikamet edenlerin yararlanabileceği uygulamayı kamuoyuna duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halk günü kapsamında her cuma günü bilet fiyatlarının yüzde 50 indirimli olacağını söyledi.
Türkiye’nin ilk teleferik hattı olarak 1963 yılında çalışmaya başlayan ve yarım asır boyunca şehrin en önemli simgelerinden biri olarak milyonlarca yerli ve yabancı turiste hizmet veren teleferik hattı, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenip ‘Oteller Bölgesi’ne kadar uzatılarak’ 2014 yılında yenilenen yüzüyle kullanıma sunulmuştu. Yaklaşık 9 kilometre ile Türkiye’nin en uzun hatlarından biri olan teleferik; Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve Oteller Bölgesi istasyonlarından oluşuyor.
Cumaları halk günü
20 saniyede bir gelen 8 kişilik modern kabinleri ve şehir merkezinden zirveye kadar süren 30 dakikalık yolculukta sunduğu eşsiz manzara ile yerli ve yabancı turistlerin en önemli noktalarından biri olan teleferikte, Bursalılara özel halk günü uygulaması başlatılıyor. Teferrüç İstasyonu’nda Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halk günü uygulamasını kamuoyu ile paylaştı. Resmi tatiller ve sömestr tatili hariç her cuma günü Bursa’da ikamet eden vatandaşların teleferikten yüzde 50 indirimli yararlanacağını belirten Başkan Aktaş, vatandaşlara keyifli yolculuklar diledi.
Uygulama sayesinde; halen 75 TL olan tam bilet fiyatı cuma günleri kampanya kapsamında 37,5 TL, 45 TL olan öğrenci bilet fiyatı da 22,5 TL bedel ile satın alınabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUSKİ'de ‘Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı’ toplantısı
YEREL HABERLER BUSKİ'de ‘Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı’ ...
Uludağ'a teleferikte halk günleri başlıyor Cuma günleri Bursalılar 75 TL yerine yüzde 50 indirimli Uludağ'a gidip gelecek
YEREL HABERLER Uludağ'a teleferikte halk günleri başlıyor Cuma ...
(Özel) Yargıtay'dan şirket değiştirenlere müjde Emsal karara göre, rakip firmaya geçmek suç değil
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay'dan şirket değiştirenlere müjde Emsal ...
Bursa’da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe saydılar
YEREL HABERLER Bursa’da taşımacılıkta son nokta.. Canlarını hiçe ...
Minik öğrenciler sokakta yaşayan hayvanları fotoğraflarla anlattı Sokakta yaşayan hayvanları tek tek fotoğraflayıp sergi açtılar
YEREL HABERLER Minik öğrenciler sokakta yaşayan hayvanları ...
(Özel Haber) Bursa’ya 600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı
YEREL HABERLER (Özel Haber) Bursa’ya 600 milyonluk yol ve kavşak ...
Daire fiyatlarında günlük değişim başladı Emlak fiyatlarında yeni borsa Yeni ekonomide satılık ev bilmecesi
YEREL HABERLER Daire fiyatlarında günlük değişim başladı Emlak ...
Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç aranıyor (2)
YEREL HABERLER Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç ...
Kaybolan işitme ve konuşma engelli genç 40 kilometre ileride bulundu, hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kaybolan işitme ve konuşma engelli genç 40 kilometre ...
Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç aranıyor
YEREL HABERLER Bursa'da kendisinden haber alınamayan engelli genç ...
Bursa'da kayıp engelli genç için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Bursa'da kayıp engelli genç için ekipler seferber ...
TOFAŞ - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 97-77
YEREL HABERLER TOFAŞ - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 97-77
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
YEREL HABERLER 6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye ...
Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden asgari ücret teklifi BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz: "Asgari ücret vergi dışı kalmalı"
YEREL HABERLER Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden asgari ücret ...
Engelli hakları çalışma grubundan Başkan Erdem’e ziyaret
YEREL HABERLER Engelli hakları çalışma grubundan Başkan Erdem’e ...
Taban dünya şampiyonunu ağırladı
YEREL HABERLER Taban dünya şampiyonunu ağırladı
Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
İş adamlarına indirimli diyet İTSO’dan üyelerine indirimli diyet imkânı
YEREL HABERLER İş adamlarına indirimli diyet İTSO’dan üyelerine ...
Bursa’daki kazada can pazarı Muhtar hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa’daki kazada can pazarı Muhtar hayatını ...
Altyapıda yatırımlar hız kesmeyecek
YEREL HABERLER Altyapıda yatırımlar hız kesmeyecek
Kavaklı’da riskli binaların yıkımı sürüyor Üftade Türbesi’nin çevresi güzelleşiyor
YEREL HABERLER Kavaklı’da riskli binaların yıkımı sürüyor Üftade ...
Raylı sistemde T2 mesaisi
YEREL HABERLER Raylı sistemde T2 mesaisi
Yenişehir’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı Yenişehirli muhtar kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yenişehir’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı Yenişehirli muhtar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.