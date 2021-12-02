Prof. Dr. Mıstık: "Omicron, yeni bir korona virüs mutasyonu"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, omicronun yeni bir korona virüs mutasyonu olduğunu söyledi.

Korona virüs izole edildiğinden beri birçok yeni mutasyon ortaya çıktığını ve bazılarının ise hakim suş olarak öne çıktığını ifade eden Özel Medicana Bursa Hsatanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Vahşi suştan sonra en fazla yayılım gösteren ve şu anda pandemiyi devam ettiren Hindistanİngiltere kaynaklı delta mutasyonudur. Ancak son günlerde, Botsowana kaynaklı olduğu ve Güney Afrika’da bir bilim kadınının saptadığı ve spikeçıpa denen virüsün hücreye yapışma bölgesinde çok sayıda mutasyonun (32 adet) ortak olarak bulunduğu bir suş bildirilmiştir. Bu mutant suş Dünya Sağlık Örgütünün'de dikkatini çekmiş ve “Omicron” olarak adlandırmıştır. Vahşi suş ve delta mutasyonundan daha bulaştırıcı olduğu düşünülen mutant suşun belirlenmesi ve dünyada birçok ülkede tesbit edilmesiyle bir panik oluşmuştur. DSÖ bu nedenle bütün ülkeleri bu suşun izlenmesi için uyarmış ve bir brifing vermiştir.

Omicron olarak adlandırılan bu mutant suş vahşi suştan daha bulaştırıcı olması nedeniyle izlenmesi kararı alınmıştır. Bu suşun şu anda yapılan aşılardan etkilenmemesi ve daha ölümcül olabilmesi riski taşıdığı için önemlidir. ancak ilk belirtiler aşılılarda daha hafif seyirli bir klinik belirtiler verdiği yönündedir. Genç erişkinlerde sınırlı sayıda olguda görülmüş ve klinik belirti ve yakınmaların hafif seyrettiği şeklinde haberler de alınmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Ancak DSÖ Omicronun, şu anda yapılan aşılardan etkilenmemesi, immun plazma (bağışık serumdan) tedavisinden kaçış, şu anda dolaşımda ağırlıklı olarak bulunan delta mutasyonundan daha bulaştırıcı olması ve belki de daha ağır ve ölümcül hastalık oluşturma ihtimalini düşünerek en az 20 ülkede az sayıda görülen bu mutant suşu izleme kararı aldığı ve ülkeleri uyardığı bildirilmektedir. bu sonuçlara dayanarak aşı üretici firmalar Omicronu da hedefleyen yeni aşı çalışmalarına başladıklarını da açıklamaya başlamışlardır" diye konuştu.

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