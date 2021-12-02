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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Gelecek Mutfakta” projesine 1 milyon TL’lik destek

İHA

“Gelecek Mutfakta” projesine 1 milyon TL’lik destek

BTSO Mutfak Akademi tarafından hazırlanan “Gelecek Mutfakta” projesi destek almaya hak kazandı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yiyecekiçecek ve konaklama sektörlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen BTSO Mutfak Akademi, işletmelerin vasıflı eleman ihtiyacına yönelik projeler geliştirmeye devam ediyor. BTSO Mutfak Akademi’nin dezavantajlı gruplardaki bireylere mesleki eğitim verilerek yiyecekiçecek sektöründe istihdama katılmalarının kolaylaştırılması hedefiyle hazırladığı Gelecek Mutfakta projesi 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ndan yaklaşık 1 milyon TL’lik destek almaya hak kazandı. BEBKA ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde protokolü BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan ve BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak imzaladı.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, BTSO Mutfak Akademi’nin 2018 yılında faaliyetlerine başladığını söyledi. Mutfak Akademi’nin yiyecekiçecek sektörüne yönelik Türkiye’deki oda ve borsalar arasında hayata geçirilen ilk proje olduğunu vurgulayan Aslan, “BTSO Mutfak Akademi projesi ile yiyecekiçecek ve konaklama sektöründe eğitim almak isteyen kişilere eğitimler vererek meslek sahibi olmalarına destek olurken, sektörümüze nitelikli, profesyonel ve eğitimli iş gücü kazandırıyoruz. Öte yandan Mutfak Akademi, sosyal sorumluluk çerçevesinde aktif olarak projelere imza atıyor. Bursa Valiliği, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve AMATEM ile hayata geçirdiğimiz ‘Rol Model Projesi’ kapsamında suça sürüklenmiş genç işsizlere mesleki eğitim vererek, Odamız üyesi işletmelerde istihdam edilmelerini sağlamıştık. Yine dezavantajı grupların sosyal entegrasyonu ve istihdama katılımını kolaylaştırmak adına hazırladığımız Gelecek Mutfakta projesi de BEBKA’dan destek almaya hak kazandı. Aşçılık, pastacılık, pizzacı, dönercilik, baklavacılık ve servis görevlisi gibi 11 ayrı meslekte ücretsiz eğitimler düzenleyeceğimiz projemizin diğer illere de model olacağına inanıyoruz” dedi.
SOGEP ile toplamda 7 projeye 11,3 milyon TL’lik hibe desteği sağlanacağını belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak da “Sosyal gelişmenin sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biri olduğu inancındayız. Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan yiyecekiçecek sektörüne, profesyonel ve eğitimli işgücü potansiyeli oluşturacak olan ‘Gelecek Mutfakta’ projesi ile desteklerimiz kapsamında teknik donanımlara sahip 5 yeni eğitim mutfağı BTSO Mutfak Akademi’de hayata geçirilecek. Proje kapsamında genç ve kadın işsizlerin, aynı zamanda dezavantajlı grupların eğitimleri, Türkiye’nin gastronomi alanındaki en büyük uygulamalı mutfaklarından oluşan BTSO Mutfak Akademi’de gerçekleştirilecek” diye konuştu.
11 meslekte eğitimler verilecek
Gelecek Mutfakta projesi ile 1840 yaş arası dezavantajlı gruptaki kadınlar, genç işsizler, denetimli serbestliğe sahip ve madde bağımlılığı tedavisi görmüş kişilere yiyecekiçecek sektöründe 11 meslek dalında mesleki eğitim verilmesi hedefleniyor. Psikososyal destek faaliyetlerinin de sağlanacağı proje ile 410 kişinin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve sektöre eğitimli, nitelikli işgücü kazandırılması amaçlanıyor. Proje sayesinde aynı zamanda TR41 Bölgesi’ndeki işletmelerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla sektördeki 100 çalışana iş geliştirme eğitimleri ile destek olunması planlanıyor. Gelecek Mutfakta projesinde sosyal kalkınmaya katkı sağlamak üzere de çalışmalar gerçekleştirilecek. Proje ile Bursa’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine yönelik iş geliştirme eğitimleri de verilecek. Söz konusu eğitimlerden 40 kadın kooperatif üyesinin faydalanması hedefleniyor.

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