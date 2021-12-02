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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araç sahiplerine kritik uyarı; büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz

İHA

Araç sahiplerine kritik uyarı; büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz

Otomobil fiyatlarında yaşanan öngörülemez artışın ardından vatandaşların araçlarını uzun yıllar sorunsuz kullanabilmek için oto servislerine akın ettiğini aktaran Şançelik Eurorepar Car Service yetkilisi Uğur Bilgin, “Araç sahipleri, araçlarını güvenilir yerlere teslim etmeli aksi takdirde çok daha büyük masraflar ortaya çıkabiliyor. Şançelik Eurorepar Car Service olarak her marka model araca Bursa’nın 3 noktasında garantili servis hizmetini sanayi fiyatlarına sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Araç servislerinde yaşanan hareketliliği aktaran Şançelik Eurorepar Car Service yetkilisi Uğur Bilgin, araç sahiplerine önemli tavsiyelerde bulundu. Otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar ile birlikte 0 ve 2. el araç fiyatları her geçen gün arttığını ve artışların öngörülemez olduğunu aktaran Bilgin, “Vatandaşlar ise mevcut araçlarının değerini korumak ve sağlıklı bir şekilde uzun yıllar aracını kullanmak için araçlarının bakımlarını yaptırmaya özen gösteriyor. Burada en önemli kriter araçlarınızı nereye teslim ettiğiniz. Şançelik Eurorepar Car Service olarak her marka model araca garantili servis hizmetini sunuyoruz. Şançelik Eurorepar Car Service, araçlara özel tavsiyeler ve profesyonel hizmet kalitesiyle uygun fiyatlarda hizmet sunmanın yanı sıra yedek parça gamıyla da dikkat çekiyor. Pek çok farklı marka araç için en az iki yıl parça ve işçilik garantili hizmet sunan Şançelik Eurorepar Car Service bu anlamda büyük avantajlar sağlıyor” dedi.
“Bursa’da 3 noktada sanayi fiyatlarında hizmet veriyoruz”
Şançelik Otomotiv Euro Repar Car Service’nin Bursa’nın 3 noktasında hizmet verdiğini altını çizen Uğur Bilgin, “Fiyatlarımızın sanayi standartlarında olması araç sahiplerinin yüzünü güldürürken, uygun fiyatlara garantili servis hizmeti Eurorepar’ı öne çıkarıyor. Öte yandan yetkili servis prosedüründe ki uygulamalarla, orijinal ekipmanlar kullanarak yapılan işlemler faturalandırılıyor ve araçlar teslim ediliyor. İnegöl Özdilek’in hemen arkasında Alanyurt Caddesi’nde yaklaşık 400 metrekare kapalı alan sahip olan Şançelik Eurorepar Car Service, Bursa Küçük Sanayi ve İzmir Yolu 5. Kilometrede araç sahiplerinin tercihi olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Şançelik Eurorepar Car Service, yağ değişimi, bakım, onarım, lastik, fren, klima, akü, görüş elemanları, egzoz, triger kayışı, süspansiyon, muayene öncesi kontrol, mekanik arıza teşhisi gibi her alanda büyük kolaylık sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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