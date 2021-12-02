Yıldırımlı çocuklar tarihe damga vuran şahsiyetleri öğrenecek ‘Tarih Yazan Çocuklar Yıldırım’da projesi başladı

Yıldırım Belediyesi tarafından ‘Tarih Yazan Çocuklar' projesi hayata geçirildi. Tarihe damga vurmuş şahsiyetlerin hayatlarını anlatan kitapların yer aldığı kitaplıklar sınıflara kuruldu.

‘Tarih Yazan Çocuklar Yıldırım’da projesinin tanıtımı Nurettin Gülten Kutlucan İlkokulu’nda yapıldı. Törene, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Öğrencilerin geçmişte tarihe damga vuran şahsiyetlerin canlandırdığı törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediye olarak şehrin inşası için bir yandan projeler üretirken, diğer yandan geleceğimizin mimarları olacak çocuklarımız için de hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Şehrin mimarisi kadar, insanımızın, medeniyetimizin ihyası olarak görüyoruz. Onun için Bursa’nın en büyük spor kompleksini Yıldırım’a kazandırdık. Bursa’nın en güzel kütüphanesini yine Yıldırım ilçemizdeki çocuklarımızla buluşturduk. Bütün ilkokullarımızda kuracağımız kitap ağaçları ile beraber çocuklarımızın geçmişten ilham alarak geleceğe çok daha iyi hazırlanacaklar. Bizim medeniyetimiz, tarih yazan kahramanlarla dolu, bizim medeniyetimiz, tarih yazan bilim insanları, sanatçılarla dolu. Çocuklarımızda merhamet medeniyetimizi yeniden inşa edeceklerdir. Biz de böyle bir projeye başlangıç yaptık. 3 okulumuzda projeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz ama hayırseverlerimizin de destekleriyle beraber bunu ilçemizdeki bütün okullarda yaygınlaştıracağız” dedi.

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı da her okula bir kitaplık kazandırmanın çok değerli bir şey olduğunu ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı evlatlarımız, bizim en kıymetli varlıklarımızdır. Onları yarına ne kadar güzel yetiştirirsek, devletimiz de o kadar güçlü olur. Toplumumuz sağlam temeller üzerine kurulmuş olur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sınıfta öğrencilere kitap dağıtıldı.

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