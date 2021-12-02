Bursaspor’da kadro dışı bırakılan İsmail Çokçalış’ın sözleşmesi feshedildi. Konuyla ilgili yeşilbeyazlı kulübün açıklama yapması bekleniyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşilbeyazlı kulübü federasyona şikayet eden sonrasında da parası ödendikten sonra kadro dışı bırakılan İsmail Çokçalış’ın sözleşmesi feshedildi. Bursaspor’un TFF’nin internet sitesindeki kadrosunda da yer almayan İsmail Çokçalış’la ilgili yeşilbeyazlı kulübün açıklama yapması bekleniyor. Bursaspor Kulübü’nün bu durumdan maddi kazanç sağlayıp sağlamadığı da merak konusu haline geldi. Bilindiği gibi yeşilbeyazlı kulüp, geçtiğimiz hafta oyuncuya, serbest kalmaması adına 2 milyon 119 bin TL’lik bir ödeme yaptığını açıklamıştı.

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