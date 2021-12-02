Kamyon kasalarında tehlikeli yolculuklar kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da kamyonetin kasasına asılarak, yapılan tehlikeli yolculuklar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa´da dün 3 farklı kamyonetin kasasına asılarak, tehlikeli yolculuk yapan kişiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Merkez Yıldırım ilçesi ile Mudanya ve Kestel ilçelerinde çekilen görüntülerin ikisinde kamyonete yüklenen eşyaların düşmemesi için kasasına tutundukları görüldü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-12-02 13:50:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.